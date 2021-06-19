За добу через ускладнення від ковіду померло 40 українців

За п’ятницю, 18 червня в Україні зафіксовано 852 нові випадки захворювання на COVID-19. Серед них - 23 дитини та 41 медпрацівник.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (202), Харківській (63), Львівській (61), Дніпропетровській (44) та Миколаївській (44) областях.

Летальних випадків – 40.

Також за минулу добу госпіталізована 571 особа, одужало – 2 736 осіб.

За добу протестовано: методом ПЛР – 26 463 особи, методом ІФА – 8 608 осіб, експрес-тестами – 14 559 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 229 044 особи, одужало – 2 150 708 осіб, летальних випадків – 51 992 і проведено ПЛР-тестувань – 10 656 207.

Нагадаємо, у четвер, 17 червня, в Україні зафіксовано 967 нових випадків захворювання на COVID-19.