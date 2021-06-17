Ефективність вакцини від коронавірусу німецької CureVac виявилася менше 50%

Компанія покладає сподівання на другу вакцину, яку розробляє разом з GSK.

Німецька компанія CureVac повідомила невтішні результати другого проміжного аналізу клінічних випробувань вакцини від коронавірусу CVnCoV. Її ефективність становить лише 47%.

Про це повідомила пресслужба компанії у середу, 16 червня.

"Сьогодні CureVac оголосила результати другого проміжного аналізу свого ключового міжнародного дослідження фази 2b/3 щодо вакцини-кандидата від COVID-19 першого покоління CVnCoV на приблизно 40 тисячах добровольців. (...) Вакцина показала проміжну ефективність в 47% проти будь-якого ступеня тяжкості захворювання COVID-19, що не відповідає раніше заданому критерію статистичного успіху", - йдеться в заяві.

У CureVac додали, що інформація передана в Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА), а дослідження триває до фінального аналізу.

Під час дослідження було зафіксовано 134 випадки ковіду, відносна більшість з яких була викликана штамами Лямбда ("перуанський") і B.1.621 ("колумбійський").

Компанія підкреслила, що це все ще проміжні результати, і остаточна ефективність може змінитися.

Розробку вакцини CVnCoV почали початку в січні 2020 року. Заключний етап клінічних досліджень почався в кінці 2020 року, його проводили в десяти країнах Латинської Америки та Європи. У разі успіху виробляти вакцину планують в німецькому Тюбінгені.

Компанія також розробляє вакцину другого покоління CV2CoV в партнерстві з GSK, третій етап клінічних випробувань попередньо запланований на третій квартал 2021 року.

Нагадаємо, що кілька днів тому американська Novavax заявила про остаточну ефективність своєї вакцини на рівні 90,4%.