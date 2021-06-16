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За добу в Україні зробили 62,5 тис. щеплень від ковіду

Другу дозу отримали 27 129 людей.

За добу в Україні зробили 62,5 тис. щеплень від ковіду
Фото: Макс Требухов

Минулої доби в Україні 62 591 людину щеплено проти COVID-19. Одну дозу отримали 35 462 людини, повністю імунізовані, тобто отримали другу дозу вакцини, 27 129 людей.

За інформацією пресслужби МОЗ, протягом доби працювали 515 мобільних бригад і 908 пунктів щеплення.

Станом на 15 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 692 404 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 543 265 осіб, з них отримали одну дозу – 1 543 263 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 287 884 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).

Загалом проведено 1 831 147 щеплень.

Нагадаємо, за даними соцопитування, порівняно з березнем цього року, відсоток українців, які не мають намір вакцинуватися від коронавірусу, впав з 51,5% до 43%. Водночас з 12 до 19 відсотків зросла частка тих, хто вже отримав щеплення або має намір зробити це в найближчому майбутньому.

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