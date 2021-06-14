Novavax заявила про остаточну ефективність своєї вакцини на рівні 90,4%

Американська компанія Novavax, Inc. заявила, що остаточна ефективність її вакцини за результатами третьої фази клінічних досліджень становить 90,4%. При цьому вона забезпечує стовідсотковий захист проти середнього та тяжкого перебігу захворювання.

Про це повідомляється на сайті компанії.

В дослідженні взяли участь 29 960 жителів США та Мексиці. З-поміж них коронавірусом заразилися 63 учасника з групи плацебо (четверо мали тяжкий перебіг, ще 10 - середній) і 14 - з групи вакцинованих (всі мали легкий перебіг).

"Сьогодні Novavax стала на крок ближче до того, щоб допомогти у вирішенні критичної та постійної потреби глобальної системи громадського здоров'я у додаткових вакцинах від COVID-19. Отримані клінічні результати підтверджують, що NVX-CoV2373 надзвичайно ефективна і забезпечує повний захист як від тяжкого, так і помірного інфікування", - заявив президент і генеральний директор Novavax Стенлі Ерк.

Компанія продовжує дослідження вакцини на підлітках у віці 12-18 років.

Novavax планує найближчим часом подати пакет документів, необхідних для отримання регуляторного дозволу, і вийти на потужність 100 млн доз в місяць до кінця третього кварталу і 150 млн доз - до кінця четвертого.

Нагадаємо, попередній міністр охорони здоров'я Максим Степанов розраховував на отримання перших партій вакцини Novavax вже у липні-серпні.

Україна замовила 10 млн доз цієї вакцини у індійського виробника Serum Institute.