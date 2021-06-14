Служба безпеки України заблокувала ще один механізм виготовлення підробних довідок про негативний результат ПЛР-тестів на коронавірус COVID-19, які імітували бланки мережі медичних лабораторій зі списку Міністерства охорони здоров’я.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Виготовлення підроблених документів організував мешканець Івано-Франківщини, який працює лікарем у комунальній лікарні. Він створював копії бланків мережі медичних лабораторій на комп’ютері у своєму робочому кабінеті. Фальшивки містили QR-код і були виготовлені двома мовами – українською та англійською. Він також "засвідчував" їх підробленою мокрою печаткою.

Нелегальний бізнес чоловік розпочав у березні цього року, а к лієнтів підшукував через онлайн-платформу безкоштовних оголошень. Вартість "довідки" складала 500 гривень.

Фото: ssu.gov.ua

За висновками медекспертів, дії зловмисника могли спричинити зниження контролю над поширенням пандемії.

"Лабораторія, бланки якої підробляв чоловік, внесена до державного реєстру і має право передавати результати тестування на COVID-19 для припинення самоізоляції через додаток «Дій вдома». Довідки, які він підробляв, зокрема, використовувались для перетину державного кордону", - зазначили в СБУ.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання медика правоохоронці вилучили комп’ютер з бланками підробок.

Чоловікові повідомлено про підозру у підробленні офіційного документа, збуті такого документа, а також у пособництві у виготовленні підробленої печатки підприємства. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше в Києві викрили схему підроблення результатів ПЛР-тестів із внесенням недостовірних даних у додаток "Дій вдома".

На Рівненщині власниця турагенції видавала клієнтам фальшиві довідки про відсутність ковіду для виїзду за кордон.