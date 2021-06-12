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В Україні зафіксували ще 1274 випадки ковіду

Найбільше нових хворих у Києві та на Харківщині.

В Україні зафіксували ще 1274 випадки ковіду
Фото: EPA/UPG

У п’ятницю, 11 червня в Україні було зафіксовано 1 274 нові випадки захворювання на COVID-19. Серед них - 40 дітей та 53 медпрацівники.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (215), Харківській (104), Київській (102), Львівській (84) та Донецькій (84) областях.

Летальних випадків – 69.

Також за минулу добу госпіталізовано 709 осіб, одужало – 4 905.

За добу протестовано методом ПЛР – 26 999 осіб, методом ІФА – 10 910 осіб і експрес-тестами – 16 912 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіла 2 222 701 особа, одужало – 2 125 685 осіб, летальних випадків – 51 646 і проведено ПЛР-тестувань – 10 487 410.

Нагадаємо, у четвер, 10 червня, в Україні виявили 1 603 нові випадки захворювання на COVID-19. Від ускладнень ковіду померли 70 осіб.

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