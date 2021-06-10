Ляшко пообіцяв запровадити електронні лікарняні в усіх лікарнях з 1 вересня

В Україні повний перехід усіх медичних закладів на формування електронних лікарняних відбудеться з 1 вересня 2021 року. Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він розповів, що протестував електронний лікарняних у Київській міській клінічній лікарні №7. Процес, за словами міністра, зайняв декілька хвилин.

"Це - швидко і зручно, як лікарю, так і пацієнту. Ми робимо все для того, щоб медицинстала пацієнтоорієнтованою та щоб зробити процес надання медичних послуг максимально зручним та сучасним для людей. Це означає, що пацієнту більше не доведеться витрачати свій час на паперову тяганину, щоб зафіксувати факт тимчасової непрацездатності", - заявив Віктор Ляшко.

Електронні лікарняні в усіх медзакладах України намагаються впровадити з 2019 року. В січні 2020 у МОЗ пообіцяли, що введуть їх уже в квітні. Згідно з процедурою, кожен лікар, який видає лікарняний, повинен підписати документ своїм цифровим підписом в електронній системі. Далі інформація через реєстр у Пенсійному фонді автоматично передаватиметься до Фонду соцстрахування, і там відразу знатимуть, що людина захворіла і їй призначено компенсацію, оскільки вона є платником єдиного соціального внеску.

У листопаді минулого року в МОЗ визнали, що в 2020 е-лікарняних не буде, але сказали, що вони з'являться у 2021.