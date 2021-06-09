В Україну прибули ще понад 66 тис. доз вакцини Pfizer, придбаних за державний кошт

Вакцину з цієї партії використають для щеплення людей з першого-третього етапів вакцинації.

В Україну доставили ще 66 690 доз вакцини Comirnaty проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech, яку закуповують державним коштом через міжнародну агенцію Crown Agents.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

"Вакцину з цієї партії використають для щеплення людей з 1-3 етапів вакцинації. Щеплення здійснюватимуться організовано, мобільними бригадами. За кожною людиною, яка отримала щеплення першою дозою Comirnaty/Pfizer, буде зарезервована друга доза з тієї ж партії", - йдеться в повідомленні.

Вакцина Comirnaty - це мРНК-вакцина проти COVID-19, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.

Ефективність вакцини становить 95%. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у 21-28 днів.

Україна вже отримала 234 000 доз цього препарату, закупленого державним коштом, нагадали у МОЗ. Перша партія Pfizer за державний кошт - 117 000 доз - прибула в Україну 26 травня.

Як повідомляли, Україна протягом тижня отримає пів мільйона доз вакцини Pfizer в рамках COVAX.

Крім Comirnaty/Pfizer, Україна вже отримала 500 000 доз вакцини AstraZeneca/Covishield, 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio, 705 600 доз вакцини AstraZeneca італійського виробництва та 1 713 316 доз вакцини CoronaVac/Sinovac.