Протасевич на відео розповів про своє місцеперебування та "співпрацю зі слідством"
Протасевич на відео розповів про своє місцеперебування та "співпрацю зі слідством"
Лукашенко перетворює Білорусь на Чечню
Лукашенко перетворює Білорусь на Чечню
Плацкартний квиток для Лукашенка
Плацкартний квиток для Лукашенка
Віктор Ляшко: "Неможливо провести вакцинальну кампанію без вакцин"
Віктор Ляшко: "Неможливо провести вакцинальну кампанію без вакцин"
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про територіальну оборону та рух опору (оновлено)
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про територіальну оборону та рух опору (оновлено)
У Севастополі замість фільму з Поклонською показали стрічку про героїв АТО
У Севастополі замість фільму з Поклонською показали стрічку про героїв АТО
Ректор КНУ ім. Шевченка закликав вчену раду позбавити Лукашенка звання почесного доктора
Ректор КНУ ім. Шевченка закликав вчену раду позбавити Лукашенка звання почесного доктора
Влада Білорусі взяла в заручники родича журналістки "Белсату", щоб змусити її повернутися в країну
Влада Білорусі взяла в заручники родича журналістки "Белсату", щоб змусити її повернутися в країну
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

В Україну прибула перша партія вакцини Pfizer, придбана за державний кошт

Літак доставив препарат в аеропорт "Київ". 

Фото: Facebook Аеропорт Київ

До України прибула перша партія вакцини від ковіду виробника Pfizer, придбана за державний кошт. Літак сів у аеропорту "Київ".

Про посадку літака повідомили на сторінці аеропорту в Facebook. Гендиректор Центру громадського здоров'я Роман Родина на брифінгу повідомив, що загалом до кінця тижня поставлять 167 000 доз. На сторінці МОЗ у Facebook повідомили, що ця партія включає 117 000 доз. 

Вакцину з цієї партії використають для щеплення:

  • працівників сфери освіти; 
  • осіб з першого та другого етапу, зокрема медиків, які не щепилися раніше; 
  • військовослужбовців Збройних сил України, співробітників структур державної безпеки;
  • представників іноземних дипломатичних установ в Україні.

"Логістика вакцини, вона потребує ультрахолодового ланцюгу, організована так, що з національного складу щотижнево розвозиться по регіонах і щоби протягом тижня її застосували", - повідомив Родина.

Наприкінці квітня на той час іще голова СОЗ Максим Степанов говорив, що Україна очікує отримати в травні майже 1 млн доз вакцини Pfizer в рамках COVAX і за контрактом. Перша законтрактована партія мала скласти близько 500 000 доз. 

Загалом Україна законтрактувала 20 млн доз цієї вакцини, чого достатньо для вакцинації 10 млн людей. Також держава отримує цей препарат в межах ініціативи COVAX. 

Минулого тижня за програмою COVAX привезли 123 тис. доз вакцини Pfizer-BioNTech для вчителів. Загальний обсяг партії - майже пів мільйона доз. Іще 117 000 доз Pfizer Україна отримала в квітні.

Вакцина Pfizer-BioNTech - це мРНК-вакцина, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.

Вакцина покликана навчити організм виробляти специфічні антитіла для знищення вірусу. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом у 21 день. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також