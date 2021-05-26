В Україну прибула перша партія вакцини Pfizer, придбана за державний кошт

Фото: Facebook Аеропорт Київ

До України прибула перша партія вакцини від ковіду виробника Pfizer, придбана за державний кошт. Літак сів у аеропорту "Київ".

Про посадку літака повідомили на сторінці аеропорту в Facebook. Гендиректор Центру громадського здоров'я Роман Родина на брифінгу повідомив, що загалом до кінця тижня поставлять 167 000 доз. На сторінці МОЗ у Facebook повідомили, що ця партія включає 117 000 доз.

Вакцину з цієї партії використають для щеплення:

працівників сфери освіти;

осіб з першого та другого етапу, зокрема медиків, які не щепилися раніше;

військовослужбовців Збройних сил України, співробітників структур державної безпеки;

представників іноземних дипломатичних установ в Україні.

"Логістика вакцини, вона потребує ультрахолодового ланцюгу, організована так, що з національного складу щотижнево розвозиться по регіонах і щоби протягом тижня її застосували", - повідомив Родина.

Наприкінці квітня на той час іще голова СОЗ Максим Степанов говорив, що Україна очікує отримати в травні майже 1 млн доз вакцини Pfizer в рамках COVAX і за контрактом. Перша законтрактована партія мала скласти близько 500 000 доз.

Загалом Україна законтрактувала 20 млн доз цієї вакцини, чого достатньо для вакцинації 10 млн людей. Також держава отримує цей препарат в межах ініціативи COVAX.

Минулого тижня за програмою COVAX привезли 123 тис. доз вакцини Pfizer-BioNTech для вчителів. Загальний обсяг партії - майже пів мільйона доз. Іще 117 000 доз Pfizer Україна отримала в квітні.

Вакцина Pfizer-BioNTech - це мРНК-вакцина, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.

Вакцина покликана навчити організм виробляти специфічні антитіла для знищення вірусу. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом у 21 день.