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В Україну привезли перші 123 тис. доз вакцини Pfizer-BioNTech для вчителів

Загальний обсяг партії - майже пів мільйона доз.

Фото: twitter.com/UNICEF_UA

У вівторок, 18 травня, в Україну літаком доставили 122 850 доз вакцини Pfizer-BioNTech.

Про це повідомили в ЮНІСЕФ Україна.

"Щойно у міжнародний аеропорт 'Київ' прибув  літак із першими 122 850 доз вакцини Pfizer-BioNTech. Це перший із чотирьох вантажів нової партії. Загалом, до кінця тижня ЮНІСЕФ доправить всього 473 850 доз вакцини, а також розчинник для ін’єкцій", - йдеться у повідомленні.

Ця партія буде в основному (378 тис. доз) використана для щеплення першою та другою дозою від COVID-19 працівників сфери освіти. Решту направлять на вакцинацію пріоритетних груп з першого та другого етапу вакцинації.

"Дуже важливо, що захист від цієї небезпечної інфекції зараз можуть отримати вчителі. Неможливо переоцінити роль освіти для благополуччя та розвитку кожної дитини.  Вакцинація вчителів - ключовий момент у забезпеченні якості та безперервності навчання під час пандемії", - сказала голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сильвандер.

Фото: twitter.com/UNICEF_UA/

Фото: twitter.com/UNICEF_UA/

Фото: twitter.com/UNICEF_UA/

Фото: twitter.com/UNICEF_UA/

Фото: twitter.com/UNICEF_UA/

Фото: twitter.com/UNICEF_UA/

Ця партія поставляється у рамках глобальної ініціативи COVAX, мета якої - забезпечити доступ до вакцин від COVID-19 для всіх країн світу.

Освітян вакцинуватимуть організовано, мобільними бригадами з імунізації.

Алгоритм запису працівників сфери освіти на вакцинацію від COVID-19 такий:

  • Працівники закладів освіти повідомляють керівників своїх закладів про своє бажання щепитися проти COVID-19.
  • Керівники закладів формують і направляють списки охочих щепитися до органів управління освітою місцевих рад, а ті - департаментам/управлінням освіти і науки обласних державних адміністрацій та Київської міської адміністрації.
  • Департаменти/управління освіти і науки надають списки закладів освіти департаментам охорони здоров’я цих адміністрацій.
  • Регіональні координатори з вакцинації повідомляють керівників закладів освіти, які подали списки, про дату й час, коли мобільна бригада приїде до їхнього закладу для щеплення колективу.

Уточнені списки керівники мають надати до першого приїзду мобільної бригади до закладу освіти. Надалі будь-які зміни в списках узгоджуються з регіональними координаторами з вакцинації в індивідуальному порядку.

Нагадаємо, що раніше в рамках COVAX Україна отримала 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech та 367,2 тис. доз вакцини AstraZeneca-SKBio, виробленої корейською SK Bioscience.

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