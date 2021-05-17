Профільний комітет Верховної Ради не підтримав відставку Степанова

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації не підтримав відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

На засіданні було присутньо 15 членів комітету, з них 7 підтримали відставку, 7 утрималися при голосуванні, 1 проголосував проти.

Проти проголосував нардеп від ОПЗЖ Михайло Макаренко, який більше 20 років був головним лікарем київського пологового будинку №5. Під час засідання він не висловлювався по темі.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав основною причиною внесення у Верховну Раду подання щодо звільнення Степанова з посади незадовільні темпи вакцинації населення проти коронавірусу.

Разом з тим, голова фракції Слуга народу у парламенті Давід Арахамія під час засідання профільного комітету назвав ще одну причину: відсутність діалогу між Степановим та Шмигалем. "Якщо з безпосереднім керівником немає нормальної співпраці, то всі, навіть хороші, гарні ініціативи МОЗ будуть гальмуватися і не будуть нормально працювати", - сказав Арахамія під час засідання.

Він також повідомив, що президент просив Степанова подати у відставку добровільно, проте той відмовився.

Нагадаємо, що 14 травня джерела LB.ua в Офісі президента та "Слузі народу" повідомили, що парламент розгляне питання звільнення міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Перші два самі написали заяви.

Сам Степанов заперечив інформацію про те, що він написав заяву про відставку та нагадав, що для його звільнення має набратися необхідна кількість голосів у Верховній Раді. Новим очільником МОЗ може стати заступник міністра - головний санлікар України Віктор Ляшко.

Про те, що Степанова хочуть звільнити через провал вакцинальної кампанії, раніше повідомляв голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. За його словами, Віктор Ляшко до неї не мав відношення, він відповідав за карантинні заходи і свої завдання виконував добре.

Сьогодні Степанов записав відеозвернення і заявив про "підкилимні ігри".

Голова ВР Дмитро Разумков підтвердив позачергове засідання Ради для звільнення міністрів.