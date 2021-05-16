Черкащина потрапила у "помаранчеву" карантинну зону

Всі інші області та Київ – “жовті”.

Станом на неділю, 16 травня в Україні у “помаранчевій” карантинній зоні є лише одна область – Черкаська. Всі інші області та Київ – “жовті”.

Про це йдеться на сайті МОЗу.

Зокрема у регіоні 14 і 15 травня був перевищений коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу – відповідно 20,8% і 20,7% (при межі 20%).

13 травня цей показник перевищила Миколаївська область – 20,6%.

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"Жовтий" рівень передбачає заборону:

перебування в громадських будинках і спорудах та громадському транспорті без захисних масок, що закривають ніс та рот;

перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;

самовільного залишання місць самоізоляції, обсервації;

проведення масових заходів за участю більше однієї особи на 4 кв. метри площі або наповненістю залів понад 50 відсотків місць (окрім проведення офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів із глядачами з наповненістю не більш як 50 відсотків місць);

приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури з наповненістю залів понад 50 відсотків місць;

здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів у кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу;

проведення дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів), діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля, у тому числі проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій тощо;

роботу після 24-ї та до 7-ї години закладів громадського харчування, крім адресної доставки замовлень та замовлень навинос;

розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані меншій, ніж 2 метри за сусідніми столиками та більш як чотири особи за одним столом (без урахування дітей віком до 18 років);

діяльність суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів без маркування для дотримання дистанції у 1,5 метра в черзі, забезпечення працівників засобами індивідуального захисту та централізованого збору використаних засобів індивідуального захисту в окремі контейнери;

діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, санаторно-курортних закладів, установ і закладів, які надають соціальні послуги, реабілітаційних установ тощо);

відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більш як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу освіти;

проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів освіти з більше ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів);

проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації, крім низки невідкладних випадків;

діяльність спортзалів, фітнес-центрів, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів загальної площі приміщення, басейнів - більше ніж чотири особи на одній доріжці для індивідуальних занять або шість осіб для спортивно-тренувальних груп;

відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців, крім осіб, які надають правову допомогу особам, які перебувають в таких пунктах;

відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту.

"Помаранчева" зона не передбачає додаткових обмежень до "жовтої", якщо їх самостійно не впровадить місцева влада.

Нагадаємо, у четвер, 13 травня, всі області України перейшли до "жовтої" зони епідемічної небезпеки.

Миколаївську область знову віднесли до "помаранчевої" зони 14 травня, однак тепер регіон знову має “жовті” обмеження.