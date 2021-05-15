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В українській армії зареєстровано 89-ту смерть від ковіду

На коронавірус хворіє 487 військових.

В українській армії зареєстровано 89-ту смерть від ковіду
Фото: slovoidilo.ua

У Збройних Силах України зареєстровано 89-ий летальний випадок від ускладнень викликаних коронавірусом.

Про це повідомили у Командуванні Медичних сил ЗСУ.

“Працівник Збройних Сил України перебував на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Незважаючи на проведену терапію, стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, за минулу добу в українському війську зареєстровано 28 нових випадків ковіду. 5 осіб госпіталізовано.

Станом на 15 травня у війську на коронавірус хворіє 487 осіб. Всього за час пандемії одужало 24 435 військових.

Нагадаємо, у п'ятницю 14 травня в Україні було зареєстровано 6 796 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 347 дітей та 233 медпрацівники. Летальних випадків – 322.

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