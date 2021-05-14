В Україні понад 7,5 тис. нових випадків ковіду, щеплено ще 21,5 тис. людей

Одужало за добу 15 958 пацієнтів, госпіталізовано 2 195 осіб, 287 людей з ковідом померли.

За минулу добу в Україні провели 33 889 ПЛР-тестувань і виявили 7 562 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 336 дітей та 216 медпрацівників.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Одужало за добу 15 958 пацієнтів, госпіталізовано 2 195 осіб, 287 людей з ковідом померли.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (681), Харківській (665), Дніпропетровській (487), Черкаській (449) та Донецькій (445) областях.

За весь час пандемії в Україні на коронавірусну недугу захворіло 2 143 448 осіб, одужала 1 832 601 особа, зафіксовано 47 620 летальних випадків.

13 травня в Україні проти COVID-19 щеплено 21 587 людей. Щеплення проводилось 237 мобільними бригадами з імунізації та 731 пунктом щеплення.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 918 164 людини, 8 358 осіб завершили вакцинацію. До листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 550 017 людей.

Кількість захворювань та кількість щеплень за добу:

м. Київ – 681 випадок/ 2 249 щеплень;

Вінницька область – 126 випадків/ 554 щеплення;

Волинська область – 228 випадків/ 884 щеплення;

Дніпропетровська область – 487 випадків/ 1 222 щеплення;

Донецька область – 445 випадків/ 1 244 щеплення;

Житомирська область – 211 випадків/ 989 щеплень;

Закарпатська – 105 випадків/ 1 337 щеплень;

Запорізька область – 301 випадок/ 705 щеплень;

Івано-Франківська область – 186 випадків/ 1 339 щеплень;

Київська область – 301 випадок/ 944 щеплення;

Кіровоградська область – 127 випадків/ 314 щеплень;

Луганська область – 186 випадків/ 557 щеплень;

Львівська область – 350 випадків/ 1 384 щеплення;

Миколаївська область – 285 випадків/ 471 щеплення;

Одеська область – 368 випадків/ 984 щеплення;

Полтавська область – 325 випадків/ 926 щеплень;

Рівненська область – 357 випадків/ 944 щеплення;

Сумська область – 249 випадків/ 422 щеплення;

Тернопільська область – 200 випадків/ 896 щеплень;

Харківська область – 665 випадків/ 649 щеплень;

Херсонська область – 250 випадків/ 34 щеплення;

Хмельницька область – 334 випадки/ 1 037 щеплень;

Черкаська область – 449 випадків/ 468 щеплень;

Чернівецька область – 95 випадків/ 478 щеплень;

Чернігівська область – 251 випадок/ 556 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, МОЗ хоче поглибити аналіз антитіл до ковіду, бажаючих тестуватимуть безкоштовно.