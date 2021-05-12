​У МОЗ просять українців не фотографувати у "Дії" тварин та частини тіла

Це може викликати проблеми з верифікацією.

Міністерство охорони здоров'я просить українців не фотографувати в додатку "Дія" для самоізоляції собак, дітей, техніку та інше замість себе.

Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер.

Він закликав користувачівачів не гратися з додатком. Кучер пояснив, що використання додатку не за призначенням може викликати проблеми з верифікацією.

"Ми часто стали фіксувати такі питання, коли люди в додатку "Дія" фотографують... дітей, тварин, себе в дзеркалах, свої фотографії, частини тіла... Тобто роблять все, що завгодно... І, звичайно, виникають питання, що потім додаток не працює при верифікації", - сказав Кучер.

"У нас є вся інформація про порушників", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, торік у квітні Кабінет Міністрів прийняв постанову про реалізацію експериментального проєкту з відображення паспортної інформації в мобільному додатку "Дія". Тепер паспорти в смартфоні офіційно є цифровими аналогами паперових документів. У жовтні 2020 року НБУ дозволив відкривати банківський рахунок з "паспортом у смартфоні".

Раніше у МОЗ заявили, що тих, хто записався в "Дії" на щеплення проти ковіду, будуть вакцинувати поза чергою у вихідні.

Наприкінці квітня цього року у роботі "Дії" виникли технічні проблеми через збій у хостинг-провайдера.