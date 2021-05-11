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Степанов заявив про загрозу четвертої хвилі ковіду через "індійський" штам

Він виражений важкою клінічною картиною з ураженням не тільки органів дихання.

Степанов заявив про загрозу четвертої хвилі ковіду через "індійський" штам
Фото: EPA/UPG

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов попередив, що Україні може загрожувати четверта хвиля COVID-19 через "індійський" штам коронавірусу.

Про це він сказав на брифінгу в вівторок, 11 травня.

"Чергову хвилю коронавірусу подолано, але не час розхолоджуватися. Ми прогнозуємо, що в нас може бути і четверта хвиля коронавірусу. Над світом нависла загроза нового штаму, який вже наробив чимало горя в Індії і підступається до кордонів нашої країни. Цей вірус вже зафіксовано в Польщі, Румунії, інших країнах Європи", - сказав міністр.

Степанов заявив, що цей штам дуже небезпечний і агресивніший навіть за південно-африканський чи британський.

"Він виражений надважкою клінічною картиною з ураженням не тільки органів дихання, а й шлунково-кишкового тракту та нирок. У пацієнтів спостерігається важка інтоксикація організму, а за повідомленням індійських ЗМІ - також фіксуються випадки сліпоти та мукормікозу, некротичних уражень слизових оболонок носу та горла", - сказав Степанов.

Він додав, що не залякує, а попереджає та закликає до обережності.

Нагадаємо, що щоденна кількість нових випадків у Індії, де проживає майже 1,4 млрд людей, уже тривалий час вимірюється сотнями тисяч. Наприкінці квітня вона стала першою країною, де за добу зареєстрували понад 400 тисяч нових хворих.

У лікарнях Індії не вистачає ліжок і кисню для тяжкохворих. З навантаженням не справляються навіть крематорії.

Нова хвиля коронавірусу охопила країну у квітні, їй сприяло рішення місцевої влади не забороняти масові зібрання під час релігійних свят та передвиборної кампанії.

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