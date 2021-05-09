У Києві на ковід захворіли ще 255 людей

У Києві виявили за минулу добу, 8 травня 255 хворих на коронавірус. Померла 31 людина.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

“Усього за період пандемії в місті 4818 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 198 976”, – повідомив міський голова.

Захворіли: 142 жінки віком від 22 до 85 років, 100 чоловіків віком від 23 до 84 років, 4 дівчинки від 5 місяців до 15 років та 9 хлопчиків від 5 місяців до 15 років.

До лікарень столиці госпіталізували 33 хворих на коронавірус, а також 230 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 225 людей. Загалом коронавірус подолали 128 111 мешканців столиці.

“Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському – 151, Деснянському – 20, Святошинському та Солом’янському – по 16”, – зазначив Кличко.

Нагадаємо, у суботу, 8 травня в Україні було зафіксовано 5 372 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 244 дитини та 57 медпрацівників. Летальних випадків – 193.