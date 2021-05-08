Станом на суботу, 8 травня усі області України вийшли з “червоної” карантинної зони.
Про це йдеться на сайті МОЗу.
“Помаранчевими” є Волинь, Донеччина, Житомирщина, Кіровоградщина, Луганщина, Тернопільщина і Черкащина.
Так, коефіцієнт виявлення нових випадків коронавірусу у п’ятницю, 7 травня у Черкаській області становив 22,7% (має бути не вищим 20%).
Всі решта регіони у “жовтій зоні”.
Зазначимо, "помаранчевий" – попереджувальний рівень, який свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні, що може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів.
Встановлюється на рівні регіонів, якщо перевищено хоча б один показник:
1) захворюваність на грип та ГРВІ перевищує епідемічний поріг;
2) завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я – більше 65%;
3) кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – менше 300;
4) кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – більше 60,
5) коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більше 20%;
6) зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більше 50%.
Нагадаємо, останньою з "червоної" зони у суботу, 8 травня вийшла Сумська область.