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Усі області України вийшли з “червоної” зони, – МОЗ

7 областей у "помаранчевій" зоні.

Усі області України вийшли з “червоної” зони, – МОЗ
Фото: 05453.com.ua

Станом на суботу, 8 травня усі області України вийшли з “червоної” карантинної зони.

Про це йдеться на сайті МОЗу.

“Помаранчевими” є Волинь, Донеччина, Житомирщина, Кіровоградщина, Луганщина, Тернопільщина і Черкащина.

Так, коефіцієнт виявлення нових випадків коронавірусу у п’ятницю, 7 травня у Черкаській області становив 22,7% (має бути не вищим 20%).

Всі решта регіони у “жовтій зоні”.

Зазначимо, "помаранчевий" – попереджувальний рівень, який свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні, що може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів.

Встановлюється на рівні регіонів, якщо перевищено хоча б один показник:

1) захворюваність на грип та ГРВІ перевищує епідемічний поріг;

2) завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я – більше 65%;

3) кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – менше 300;

4) кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – більше 60,

5) коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більше 20%;

6) зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більше 50%.

Нагадаємо, останньою з "червоної" зони у суботу, 8 травня вийшла Сумська область.

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