Степанов констатував вихід України з третьої хвилі коронавірусу

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов констатував вихід України з третьої хвилі пандемії. На своїй сторінці в Facebook він написав, що від завтра не залишиться жодного "червоного регіону".

"Тільки нам і Богу відомо, як ми зуміли втримати ситуацію під контролем. За кожне життя боролися, як на війні. За що величезна шана й подяка нашим медикам", - написав він.

За словами Степанова, третя хвиля ковіду забрала більше життів українців, ніж дві перші.

"На піку епідемії в лікарнях були 44 тисячі пацієнтів, які перебували на кисневій терапії. А ще рік тому потужності всієї країни складали всього 3,5 тисячі ліжок", - додав він.

Степанов закликав не розслаблятися, а продовжувати дотримуватися протиепідемічних правил на вихідних.

За словами його заступника, головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, найшвидше з виходом з "червоної" зони справились Полтавська область, яка вийшла за 22 дні. Найдовше в обмеженнях перебувала Житомирська (63) та Чернівецька (52) області.

Нагадаємо, 5 березя Степанов повідомив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу, яке зараз спостерігається в світі. 13 квітня він заявив що країна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу.