Національний план вакцинації від ковіду за квітень недовиконаний у чотири рази, - KSE

Національний план вакцинації від коронавірусу в Україні за квітень недовиконано у чотири рази. Про це на брифінгу заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко, пише "Інтерфакс-Україна".

"Нацплан передбачав проведення у квітні понад 2,5 млн вакцинацій, проте в Україні ввели менше ніж 800 тис. доз вакцини. При цьому планові постачання вакцин виконані у повному обсязі", - повідомив він.

За словами Ганиченка, план передбачав постачання вдвічі менше вакцин, ніж запланована кількість щеплень.

"Така тенденція зберігається до кінця року. У Нацплані передбачено постачання 22 млн доз вакцин, при цьому до кінця року планується ввести 48 млн доз вакцин", - сказав він, додавши, що до плану поки що не внесені 20 млн доз вакцини Pfizer, які законтрактувала країна.

Нагадаємо, 21 квітня уряд оприлюднив Національний план вакцинації, згідно з яким до кінця року планують щепити більшість дорослих українців. При цьому Володимир Зеленський нещодавно сказав, що більшість має отримати вакцини до Дня незалежності.