За добу в Україні зафіксували 2 576 нових випадків ковіду, госпіталізовано 1671 особу

За минулу добу в Україні зафіксували 2 576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 103 дитини та 30 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 671 особу. Від ускладнень помер 161 пацієнт, одужало 7 728 осіб. За добу було здійснено 29 154 тестування, зокрема методом ПЛР – 19 206, методом ІФА – 4 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 5 877.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 090 986 осіб. Одужало – 1 697 358 осіб. Від ускладнень померли 45 077 осіб.

Всього було проведено 9 518 164 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (405), Донецькій (287), Одеській (216), Дніпропетровській (213) та Черкаській (177) областях.

За минулу добу було щеплено 3 425 людей. Від початку кампанії вакциновано 759 434 людини, з них завершили вакцинацію – 303.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 143 випадки/ 57 щеплень;

Вінницька область – 31 випадок/ 61 щеплення;

Волинська область – 102 випадки/ 41 щеплення;

Дніпропетровська область – 213 випадків/ 879 щеплень;

Донецька область – 287 випадків/ 182 щеплення;

Житомирська область – 16 випадків/ 61 щеплення;

Закарпатська – 13 випадків/ 76 щеплень;

Запорізька область – 85 випадків/ 20 щеплень;

Івано-Франківська область – 13 випадків/ 62 щеплення;

Київська область – 73 випадки/ 355 щеплень;

Кіровоградська область – 42 випадки/ 60 щеплень;

Луганська область – 58 випадків/ 154 щеплення;

Львівська область – 48 випадків/ 0 щеплень;

Миколаївська область – 111 випадків/ 289 щеплень;

Одеська область – 216 випадків/ 100 щеплень;

Полтавська область – 106 випадків/ 23 щеплення;

Рівненська область – 68 випадків/ 120 щеплень;

Сумська область – 52 випадки/ 25 щеплень;

Тернопільська область – 70 випадків/ 60 щеплень;

Харківська область – 405 випадків/ 384 щеплення;

Херсонська область – 25 випадків/ 160 щеплень;

Хмельницька область – 136 випадків/ 0 щеплень;

Черкаська область – 177 випадків/ 86 щеплень;

Чернівецька область – 62 випадки/ 40 щеплень;

Чернігівська область – 24 випадки/ 130 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 4 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 514 821 людина.

Нагадаємо, за даними всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, в Україні на коронавірус перехворіло 29% українців. 65% опитуваних не мали ковіду. З тих, хто хворів 17% робили тест, 12% – відчували симптоми, а тести робили 16,9%.