Відзавтра Житомирщина вийде з “червоної” зони

Покращення епідситуації спостерігається також у Запорізькій, Полтавській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Зі середи, 5 травня Житомирська область вийде з “червоної” карантинної зони.

Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив Міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

“Державна комісія вирішила скасувати: з 00 години 00 хвилин 05 травня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Житомирської області, та застосувати на території Житомирської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для “жовтого” рівня епідемічної небезпеки”, – йдеться у повідомленні.

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив, що впродовж останнього місяця у Житомирській області спостерігається стійке покращення епідситуації – щотижнева кількість нових випадків ковіду зменшилась за останній місяць у 3 рази, за останній тиждень спад захворюваності становить -28%.

Окрім того, кількість нових госпіталізацій до “ковідних” лікарень області зменшилася в 2 рази, а за останній тиждень — на -21%.

Він додав, що станом на 4 травня в Житомирській області виконані всі передумови виходу із “червоного” рівня епідемічної небезпеки. Також рівень захворюваності на грип та ГРВІ в Житомирській області продовжує спадати. Станом на сьогодні перевищення епідпорогу складає +5%. Через це в регіоні має бути встановлений “помаранчевий” рівень епідемічної небезпеки. При стабілізації показника, регіон автоматично зможе перейти до “жовтого” рівня епідемічної небезпеки.

Ляшко зауважив, що покращення епідситуації спостерігається також у Запорізькій, Полтавській, Хмельницькій та Чернігівській областях. За збереження позитивної динаміки, ці регіони можуть вийти із “червоного” рівня епідемічної небезпеки вже впродовж найближчих днів.

Нагадаємо, станом на 4 травня у “червоній” карантинній зоні в Україні перебувають 7 областей. Це: Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська області.