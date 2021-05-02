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В Україні за добу виявили 5 094 нових випадки коронавірусної хвороби

Одужало за добу майже на 700 осіб більше. 

В Україні за добу виявили 5 094 нових випадки коронавірусної хвороби
Фото: EPA/UPG

В Україні за 1 травня виявили 5 094 нових випадки коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 219 дітей та 81 медпрацівник, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook. 

Померли 160 людей, одужали - 5784. За добу провели 43 405 тестів на ковід. 

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 083 180 осіб; одужало – 1 676 265 осіб; летальних випадків – 44 596; проведено ПЛР-тестувань – 9 477 843.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (804), Донецькій (418), Харківській (344), Одеській (296) та Черкаській (273) областях", - йдеться у повідомленні.

2 661 людина за 1 травня щепилася від ковіду, загальна кількість вакцинованих однією дозою - 754 924, двома - 290. 

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

  • м. Київ – 177 випадків/ 74 щеплення;
  • Вінницька область – 100 випадків/ 74 щеплення;
  • Волинська область – 120 випадків/ 40 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 804 випадки/ 104 щеплення;
  • Донецька область – 418 випадків/ 350 щеплень;
  • Житомирська область – 193 випадки/ 78 щеплень;
  • Закарпатська – 9 випадків/ 83 щеплення;
  • Запорізька область – 100 випадків/ 20 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 56 випадків/ 0 щеплень;
  • Київська область – 255 випадків/ 156 щеплень;
  • Кіровоградська область – 131 випадок/ 0 щеплень;
  • Луганська область – 37 випадків/ 0 щеплень;
  • Львівська область – 203 випадки/ 20 щеплень;
  • Миколаївська область – 232 випадки/ 425 щеплень;
  • Одеська область – 296 випадків/ 287 щеплень;
  • Полтавська область – 127 випадків/ 20 щеплень;
  • Рівненська область – 183 випадки/ 140 щеплень;
  • Сумська область – 175 випадків/ 190 щеплень;
  • Тернопільська область – 181 випадок/ 0 щеплень;
  • Харківська область – 344 випадки/ 246 щеплень;
  • Херсонська область – 187 випадків/ 50 щеплень;
  • Хмельницька область – 209 випадків/ 0 щеплень;
  • Черкаська область – 273 випадки/ 127 щеплень;
  • Чернівецька область – 273 випадків/ 83 щеплення;
  • Чернігівська область – 197 випадків/ 94 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплення проводилось 36 мобільними бригадами з імунізації та 61 пунктом щеплення. 

Нагадаємо, що вчора Україна уклала контракт з американською фармацевтичною компанією Pfizer щодо постачання додаткових 10 млн доз вакцини проти коронавірусу. Таким чином держава має отримати ще близько 20 млн доз Pfizer на додачу до завезених у межах ініціативи COVAX 117 000. 

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