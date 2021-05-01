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В українській армії зафіксували 56 нових випадків ковіду

Через коронавірус помер 81 військовий.

В українській армії зафіксували 56 нових випадків ковіду
Фото: Київрада

У п’ятницю, 30 квітня у Збройних силах України зареєстровано 56 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомили у Командуванні Медичних сил ЗСУ.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізована 21 особа.

Станом на 1 травня в Збройних Силах України на ковід хворіє 1345 осіб. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 263 особи.

Всього за час пандемії одужало 23 327 осіб, летальних випадків – 81.

Від початку вакцинальної кампанії в українській армії першу дозу антиковідної вакцини отримала 46 661 особа, з них 3 172 військові медики.

За минулу добу проти COVID-19 щеплено 838 військових.

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 квітня в Україні зафіксовано 8 549 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 374 дитини та 145 медпрацівників. Летальних випадків – 351.

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