Ще 671 випадок ковіду виявили у Києві

У Києві за минулу добу, 30 квітня виявили 671 випадок захворювання на коронавірус. Померли 35 людей.

Про це повідомили у Київраді.

До лікарень столиці госпіталізували 69 пацієнтів з COVID-19 та 210 пацієнтів з підозрою на коронавірус та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (201), Святошинському (88) та в Деснянському (80).

Одужали за минулу добу 457 людей.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 196 169. Коронавірус подолали 124 434 мешканці. За період пандемії у столиці 4 626 летальних випадків від вірусу.

Нагадаємо, Київ потрапив у п’ятірку регіонів України з найбільшою кількість нових випадків ковіду за минулу добу, 30 квітня.

З 1 травня у столиці діють карантинні обмеження "помаранчевої" зони, хоча Державна комісія з питань ТЕБ та НС віднесла столицю до "жовтої" зони.