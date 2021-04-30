Київська і Миколаївська області з 1 травня вийдуть з "червоної" зони (оновлено)

Київська і Миколаївська область виходять з "червоної" зони.

Про це на брифінгу в п'ятницю повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Сьогодні МОЗ готує подання до державної комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій про виведення з "червоної" рівня епідемічної небезпеки ще двох областей. Це Київська і Миколаївська області", - сказав він.

З 1 травня в "червоній" зоні залишаться тільки сім регіонів. В жодному з них більше немає дефіциту ліжок з киснем.

Після брифінгу Ляшка відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС, на якому було прийнято рішення скасувати "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Київської та Миколаївської областей з 00:00 1 травня 2021 року.

Області офіційно переходять в базову "жовту" зону епідемії.

Нагадаємо, що "червону" зону в Київській області ввели з 24 березня, а в Миколаївській - з 27 березня.