У Києві за добу виявили 940 випадків ковіду

У Києві протягом минулої доби зафіксували 940 нових випадків коронавірусу. Так, захворіли 548 жінок віком від 18 до 92 років та 22 дівчинки від 25 днів до 17 років, а також 355 чоловіків віком від 18 до 94 років та 15 хлопчиків від 7 місяців до 17 років.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Від ускладнень захворювання за добу померли 30 людей, 784 пацієнти одужали. Госпіталізували 86 киян з ковідом, ще 255 людей потрапили до лікарень з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Загалом у Києві від початку пандемії зафіксовано 194 630 випадків коронавірусу, 4567 мешканців столиці померли, 122 831 киянин подолав хворобу.

Найбільше випадків ковіду за минулу добу иявили Дарницькому (180), Солом'янському (154) та Шевченківському (142) районах столиці.

Нагадаємо, Київ з 1 травня офіційно переходить у "жовту" зону карантину. Весь наземний громадський транспорт і метрополітен відновлять перевезення у звичайному режимі. А з 5 травня місто відновить навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної та в вищих навчальних закладах.