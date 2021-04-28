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Україна очікує в травні майже 1 млн доз вакцини Pfizer, - Степанов

Міністр також повідомив, що 500 тис. доз китайської вакцини CoronaVac мають прибути в Україну до 30 квітня.

Україна очікує в травні майже 1 млн доз вакцини Pfizer, - Степанов
Фото: EPA/UPG

Україна очікує отримати в травні майже 1 млн доз вакцини Pfizer в рамках COVAX і за контрактом.

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

"Ми очікуємо Pfizer з двох джерел. Перше - це COVAX - 473 тис. доз. Ми [маємо] офіційне підтвердження від COVAX, що це буде в термінах від 17 до 18 травня. Також в травні ми очікуємо вже за прямим контрактом від компанії Pfizer отримати десь то також в 500 тис. доз. Буде використовуватися згідно з планом вакцинації в категоріях груп ризику для людей, які старші 60 років, або людей, які мають супутні захворювання", - сказав Степанов.

Міністр також повідомив, що 500 тис. доз китайської вакцини CoronaVac мають прибути в Україну до 30 квітня.

Нагадаємо,16 квітня в Україну доставили 117 000 доз вакцини Pfizer/BioNTech у межах ініціативи COVAX. 

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