За час пандемії в Україні кожна п'ята дитина не отримала необхідних щеплень, - ВООЗ

З продовженням пандемії ця цифра може значно зрости.

В Україні за час пандемії COVID-19 кожна п'ята дитина не отримала повністю необхідних щеплень.

Про це на онлайн зустрічі "Український тиждень імунізації-2021: рутинна вакцинація в умовах COVID-19" сказав голова представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

"У часи пандемії кожна п’ята дитина в Україні залишилася незахищеною і не отримала повного покриття вакцинацією. Ми знаємо, що близько 20% не отримали повний захист", - цитує Хабіхта агентство "Укрінформ".

Голова представництва ВООЗ в Україні зазначив, що з продовженням пандемії ця цифра може значно зрости, оскільки змінилися й умови вакцинації, в тому числі проведення рутинної вакцинації, і закликав, попри увагу до вакцинації від COVID-19, звертати увагу на рутинну імунізацію дітей і підлітків.

З 24 по 30 квітня в Україні проходить Всесвітній тиждень імунізації, який покликаний підвищити обізнаність громадян про переваги вакцинації від інфекційних хвороб та формування прихильності до щеплень.

В Україні до Національного календаря щеплень входить вакцинація проти 10 інфекційних захворювань: гепатит В, туберкульоз, кір, паротит, краснуха, дифтерія, правець, кашлюк, поліомієліт, хіб-інфекція.

В 2022 році до Національного календаря щеплень планується додати вакцинацію від пневмококової інфекції.

За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, у 2020 році охоплення щепленнями в Україні було на рівні 80%. Проте для повноцінного захисту потрібно досягти охоплення вакцинацією на рівні 95%.