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Одеса перейшла в "жовту" карантинну зону

Учні 5-11 класів повертаються до шкіл, навчання проходитиме за змішаною формою.

Одеса перейшла в "жовту" карантинну зону
Фото: Вікіпедія

Одеса переходить в "жовту" карантинну зону, в місті пом'якшили деякі обмеження, які стосуються навчального процесу.

Про це повідомили під час засідання оперативного штабу Одеської міськради.

Так, з 27 квітня в Одесі учні 5-11 класів повертаються до шкіл. Навчання проходитиме за змішаною формою.

"Це означає, що предмети, які не вимагають постійної уваги вчителя, діти будуть вивчати дистанційно, однак, здебільшого уроки проходитимуть стаціонарно. Така практика у нас була у вересні, тому у нас вже є алгоритм роботи", - пояснила глава департаменту освіти і науки Одеси Олена Буйневич.

Молодші класи, які за бажанням батьків перейшли на дистанційне навчання, зможуть продовжити навчатися онлайн. 

Також скорочується число закритих через коронавірус груп в дитячих садах міста. Зараз закритими залишаються 30 груп, тоді як минулого тижня їх було 56.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" повідомила, що  з 27 квітня відновлює пряме щоденне залізничне сполучення між Кривим Рогом та Одесою.

Київ та Одеська область офіційно перейшли у "червону зону" 23 березня.

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