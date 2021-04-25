Від ковіду щепився ще 4 531 українець

Наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 490 640 людей.

У суботу, 24 квітня в Україні від коронавірусу щепилася 4 531 людина.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Щеплення проводилось 147 мобільними бригадами з імунізації у 160 пунктах щеплення.

Наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 490 640 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

м. Київ – 330 випадків/ 241 щеплення;

Вінницька область – 119 випадків/ 240 щеплень;

Волинська область – 228 випадків/ 171 щеплення;

Дніпропетровська область – 1 034 випадки/ 237 щеплень;

Донецька область – 582 випадки/ 200 щеплень;

Житомирська область – 277 випадків/ 99 щеплень;

Закарпатська – 34 випадки/ 13 щеплень;

Запорізька область – 252 випадки/ 79 щеплень;

Івано-Франківська область – 65 випадків/ 20 щеплень;

Київська область – 441 випадок/ 293 щеплення;

Кіровоградська область – 186 випадків/ 154 щеплення;

Луганська область – 52 випадки/ 45 щеплень;

Львівська область – 294 випадки/ 101 щеплення;

Миколаївська область – 350 випадків/ 134 щеплення;

Одеська область – 481 випадок/ 414 щеплень;

Полтавська область – 187 випадків/ 97 щеплень;

Рівненська область – 255 випадків/ 235 щеплень;

Сумська область – 409 випадків/ 5 щеплень;

Тернопільська область – 220 випадків/ 47 щеплень;

Харківська область – 954 випадки/ 754 щеплення;

Херсонська область – 225 випадків/ 145 щеплень;

Хмельницька область – 341 випадок/ 227 щеплень;

Черкаська область – 247 випадків/ 218 щеплень;

Чернівецька область – 115 випадків/ 164 щеплення;

Чернігівська область – 252 випадки/ 198 щеплень.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 526 916 людей, з них першу дозу отримали 526 914 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Нагадаємо, світова спільнота подолає позначку в 1 млрд щеплень від коронавірусу найближчими днями.