Від ковіду щепився ще 4 531 українець

У суботу, 24 квітня в Україні від коронавірусу щепилася 4 531 людина.
Про це повідомила пресслужба МОЗу.
Щеплення проводилось 147 мобільними бригадами з імунізації у 160 пунктах щеплення.
Наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 490 640 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
м. Київ – 330 випадків/ 241 щеплення;
Вінницька область – 119 випадків/ 240 щеплень;
Волинська область – 228 випадків/ 171 щеплення;
Дніпропетровська область – 1 034 випадки/ 237 щеплень;
Донецька область – 582 випадки/ 200 щеплень;
Житомирська область – 277 випадків/ 99 щеплень;
Закарпатська – 34 випадки/ 13 щеплень;
Запорізька область – 252 випадки/ 79 щеплень;
Івано-Франківська область – 65 випадків/ 20 щеплень;
Київська область – 441 випадок/ 293 щеплення;
Кіровоградська область – 186 випадків/ 154 щеплення;
Луганська область – 52 випадки/ 45 щеплень;
Львівська область – 294 випадки/ 101 щеплення;
Миколаївська область – 350 випадків/ 134 щеплення;
Одеська область – 481 випадок/ 414 щеплень;
Полтавська область – 187 випадків/ 97 щеплень;
Рівненська область – 255 випадків/ 235 щеплень;
Сумська область – 409 випадків/ 5 щеплень;
Тернопільська область – 220 випадків/ 47 щеплень;
Харківська область – 954 випадки/ 754 щеплення;
Херсонська область – 225 випадків/ 145 щеплень;
Хмельницька область – 341 випадок/ 227 щеплень;
Черкаська область – 247 випадків/ 218 щеплень;
Чернівецька область – 115 випадків/ 164 щеплення;
Чернігівська область – 252 випадки/ 198 щеплень.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 526 916 людей, з них першу дозу отримали 526 914 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Нагадаємо, світова спільнота подолає позначку в 1 млрд щеплень від коронавірусу найближчими днями.