Найбільше нових випадків ковіду за добу – на Дніпропетровщині та Харківщині

За минулу добу, 24 квітня в Україні зафіксовано 7 930 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 331 дитина та 98 медпрацівників.
Про це повідомила пресслужба МОЗу.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 034), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) та Київській (441) областях.
Летальних випадків – 231.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 330 випадків;
Вінницька область – 119 випадків;
Волинська область – 228 випадків;
Дніпропетровська область – 1034 випадки;
Донецька область – 582 випадки;
Житомирська область – 277 випадків;
Закарпатська – 34 випадки;
Запорізька область – 252 випадки;
Івано-Франківська область – 65 випадків;
Київська область – 441 випадок;
Кіровоградська область – 186 випадків;
Луганська область – 52 випадки;
Львівська область – 294 випадки;
Миколаївська область – 350 випадків;
Одеська область – 481 випадок;
Полтавська область – 187 випадків;
Рівненська область – 255 випадків;
Сумська область – 409 випадків;
Тернопільська область – 220 випадків;
Харківська область – 954 випадки;
Херсонська область – 225 випадків;
Хмельницька область – 341 випадок;
Черкаська область – 247 випадків;
Чернівецька область – 115 випадків;
Чернігівська область – 252 випадки.
Госпіталізовано 3 688 осіб і одужало – 6 574. Здійснено 54 270 тестувань: методом ПЛР – 26 432, методом ІФА – 6 316, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 522.
За весь час пандемії в Україні захворіла 2 025 271 особа, одужало – 1 572 528, летальних випадків – 42 323 і проведено 9 240 911 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, у п'ятницю, 23 квітня в Україні був зафіксований 12 711 новий випадок коронавірусної хвороби, зокрема, захворіли 532 дитини та 230 медпрацівників. Летальних випадків – 392.