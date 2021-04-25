Найбільше нових випадків ковіду за добу – на Дніпропетровщині та Харківщині

За минулу добу, 24 квітня в Україні зафіксовано 7 930 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 331 дитина та 98 медпрацівників.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 034), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) та Київській (441) областях.

Летальних випадків – 231.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 330 випадків;

Вінницька область – 119 випадків;

Волинська область – 228 випадків;

Дніпропетровська область – 1034 випадки;

Донецька область – 582 випадки;

Житомирська область – 277 випадків;

Закарпатська – 34 випадки;

Запорізька область – 252 випадки;

Івано-Франківська область – 65 випадків;

Київська область – 441 випадок;

Кіровоградська область – 186 випадків;

Луганська область – 52 випадки;

Львівська область – 294 випадки;

Миколаївська область – 350 випадків;

Одеська область – 481 випадок;

Полтавська область – 187 випадків;

Рівненська область – 255 випадків;

Сумська область – 409 випадків;

Тернопільська область – 220 випадків;

Харківська область – 954 випадки;

Херсонська область – 225 випадків;

Хмельницька область – 341 випадок;

Черкаська область – 247 випадків;

Чернівецька область – 115 випадків;

Чернігівська область – 252 випадки.

Госпіталізовано 3 688 осіб і одужало – 6 574. Здійснено 54 270 тестувань: методом ПЛР – 26 432, методом ІФА – 6 316, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 522.

За весь час пандемії в Україні захворіла 2 025 271 особа, одужало – 1 572 528, летальних випадків – 42 323 і проведено 9 240 911 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, у п'ятницю, 23 квітня в Україні був зафіксований 12 711 новий випадок коронавірусної хвороби, зокрема, захворіли 532 дитини та 230 медпрацівників. Летальних випадків – 392.