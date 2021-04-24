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В Ізраїлі вперше за 10 місяців не зафіксували жодної смерті від коронавірусу

Зараз в Ізраїлі найвищий рівень вакцинації у світі.

В Ізраїлі вперше за 10 місяців не зафіксували жодної смерті від коронавірусу
Фото: newsru.co.il

В Ізраїлі вперше за 10 місяців за добу не зафіксовано жодного летального результату від Covid-19. Останній раз у країні не реєстрували смертей від коронавірусу влітку 2020 року - між першою і другою хвилями епідемії, передає ВВС.

За даними МОЗ Ізраїлю, у п’ятницю, 23 квітня, в країні було виявлено 129 нових випадків зараження коронавірусом, а число смертей за весь час пандемії залишилося таким же, як у четвер - 6 346. До цього протягом 10 днів число щоденних летальних випадків не перевищувало п'яти, а 22 квітня зменшилася до одного.

Останній раз ізраїльська влада не фіксувала смертей від коронавірусу 29 червня 2020 року. Всього з початку пандемії в Ізраїлі виявлено 837 870 випадків зараження. За цим показником країна займає 29-те місце у світі - між Швецією (932 076 випадків) і Португалією (832 891 випадок).

Зараз в Ізраїлі найвищий рівень вакцинації у світі. 22 квітня число тих, хто отримав дві дози вакцини, перевищило 5 мільйонів.

З неділі, 18 квітня, Ізраїль скасував обов'язкове носіння масок на вулиці.

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