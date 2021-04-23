Байден заявив Ердогану про намір визнати геноцид вірмен в Османській імперії, - Bloomberg

Він буде першим президентом США за останні 40 років, який публічно визнав масові вбивства 1915 року геноцидом.

Президент Джо Байден заявив президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану в п'ятницю, що має намір визнати геноцидом різанину вірмен на початку 20 століття в Османській імперії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі зі змістом переговорів двох лідерів.

Очікується, що Байден використає слово "геноцид" у своїй заяві в суботу. Таким чином Байден виконає обіцянку, яку він дав під час своєї президентської кампанії. Він буде першим президентом США за останні 40 років, який публічно визнав масові вбивства 1915 року геноцидом.

Раніше Білий дім повідомив, що Байден провів телефонну розмову з Ердоганом, зазначивши, що США зацікавлені у "конструктивних двосторонніх відносинах".

Рональд Рейган був останнім президентом США, який назвав жорстокості, вчинені проти вірмен, "геноцидом" в 1981 році, але незабаром він відступив під тиском Туреччини, держави-спадкоємниці Османської імперії.

Ердоган дорікав іншим країнам, які назвали розстріли, депортації та організовані масові вбивства вірмен геноцидом. Заява Байдена, як припускає видання, призведе до загострення відносин між двома країнами.

12 грудня 2019 року американські сенатори одноголосно ухвалили резолюцію, яка засуджує вбивство близько 1,5 мільйона вірмен в 1915-1923 роках. Конгрес США тривалий час зволікав з визнанням різанини вірмен геноцидом через побоювання погіршення відносин із союзником з НАТО. Однак останнім часом на ситуацію, крім військової операції Анкари в Сирії, вплинуло також рішення Туреччини купити Російські ЗРК С-400 всупереч позиції США.

Туреччина не визнає термін "геноцид", який використовується для характеристики подій початку минулого століття в Османській імперії. Згідно з офіційною позицією Анкари, жертви під час переміщення вірмен були ненавмисними.