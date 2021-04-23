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Медведєв заявив про загрозу повторення кризи, подібної до Карибської

Колишній президент РФ назвав питання України однією з причин нової холодної війни.

Медведєв заявив про загрозу повторення кризи, подібної до Карибської
Фото: EPA/UPG

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив про загрозу повторення кризи, подібної до Карибської.

Про це йдеться в його статті для РІА Новини, опублікованій у п'ятницю.

"За останні роки відносини Росії і США фактично перейшли від суперництва до конфронтації, по суті - повернулися в епоху холодної війни. Коли відносини двох країн тривалий час знаходяться в подібній ситуації, це і називається криза. Такі кризи є дуже сприятливим ґрунтом для появи ще більш гострих періодів у відносинах - "кризи криз", - йдеться в статті.

У 1962 році подібна напруженість призвела до Карбиської кризи, пише Медведєв.

Він вважає, що зараз ситуація рухається в тому ж напрямку через "антиросійські санкції, організовану кампанію цькування Росії, американську політику щодо [російських] сусідів, остаточний прихід НАТО до [російських] кордонів, протидію "Північному потоку - 2", стривоженість реалізацією [Росією] Північного морського шляху, нарешті, українське питання".

Медведєв пише, що кризи можуть запобігти "рівноправним діалогом" між США та Росією та готовність йти на поступки.

У 1962 році "мудрість компромісу" дозволила запобігти війні, і вирішення Карбиської кризи призвело до того, що до кінця XX століття більше не виникало ситуацій, коли дві країни перебували так близько від воєнного зіткнення, йдеться у статті.

Медведєв пише, що зараз для заспокоєння ситуації потрібно три речі: усвідомити, що перемогти у війні з Росією неможливо; прямий зв'язок; готовність іти на компроміси.

Нагадаємо, що США і Росія готують зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна на нейтральній території.

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