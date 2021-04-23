Російські спортсмени братимуть участь у світових чемпіонатах під музику Чайковського

В якості альтернативи міжнародні федерації при необхідності можуть використовувати власний гімн.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дозволив використання фрагмента з Концерту №1 для фортепіано з оркестром Петра Чайковського як заміну гімну Росії під час нагородження на Олімпійських іграх - 2020 у Токіо і Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Про це йдеться в документі Міжнародного олімпійського комітету, передає "Інтерфакс-Україна".

"Музичний супровід, затверджений МОК для Олімпійського комітету Росії, може використовуватися на всіх чемпіонатах світу. В якості альтернативи міжнародні федерації при необхідності можуть використовувати власний гімн", - йдеться в документі.

Згідно з вердиктом Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) від 19 грудня 2020 року, до грудня 2022 року на чемпіонатах світу та Олімпійських іграх російські спортсмени зобов'язані виступати без національних прапора і гімну.