​Британська контррозвідка MI5 завела акаунт в Instagram​, щоб розвіяти стереотипи про "любителів мартіні"

MI5 також плануэ розкрити матеріали з архівів своєї 112-річної історії.

Служба безпеки Великої Британії MI5, яка опікується питаннями контррозвідки, завела акаунт у соцмережі Instagram.

Як повідомляє BBC, установа вдалася до такого кроку, щоб підвищити прозорість своєї роботи.

В акаунті @mi5official розміщуватимуться відповіді на питання про MI5 від чинних офіцерів спецслужби, а також розповідатиметься про кар'єрні можливості в установі.

"Ви можете запропонувати власну варіацію жарту про те, чи будемо ми стежити за вами", – зазначив очільник МІ5 Кен МакКаллум, закликаючи людей стежити за роботою служби.

У коментарі для Daily Telegraph він зазначив, що приєднання до платформи було "звичайним кроком для більшості організацій, але більш цікавим, коли ви займаєтеся зберіганням секретів".

"З одного боку, наша можливість служити суспільству і забезпечувати безпеку країни вирішальною мірою залежить від таємних дій", - сказав він.

МакКаллум також зазначив, що MI5 також планує використати Instagram, щоб розвінчати популярні міфи про свою роботу та розкрити раніше невідомі матеріали з архівів своєї 112-річної історії.

Окремо МакКаллум згадав і стереотип про любов агентів розвідки до мартіні, який з’явився завдяки літературі та фільмам про Джеймса Бонда попри те, що той є співробітником іншої спецслужби - MI6, яка опікується питаннями зовнішньої розвідки.

"Ми повинні позбутися стереотипів, пов'язаних із вживанням мартіні, і розповісти трохи більше про те, чим насправді є сьогоднішня МІ5, щоб люди не виключали себе через очікувані бар'єри, такі як соціально-економічне походження, етнічна приналежність, стать, інвалідність, або через те, у якій частині країни вони народилися", - підсумував він.