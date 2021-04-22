У Берліні поліція застосувала силу для розгону акцій проти ковідних обмежень

У Берліні в середу, 21 квітня, з протестом проти прийняття бундестагом поправок, що посилюють закон про захист від інфекційних хвороб, на вулиці вийшли близько 11 тисяч людей. Поліція затримала близько 200 протестувальників, повідомляє DW.

Удень біля Бранденбурзьких воріт зібралося близько 8 тисяч противників антикоронавірусних обмежень. Вони скандували гасла "Мир, свобода, ні - диктатурі!", "Опір", "Ми - народ!"

"Оскільки присутні, всупереч вимогам, відмовлялися дотримуватися соціальну дистанцію і носити захисні маски, поліція вирішила розігнати їх. Демонстранти чинили опір, вступивши в сутички з правоохоронцями, в хід пішли кулаки і пляшки. Поліція у відповідь застосувала перцевий газ", - сказано в повідомленні.

В операції були задіяні близько 2200 поліцейських. Десятки людей були затримані за опір владі, напад на охоронців порядку і спроби відбити у поліції затриманих соратників.

Пізніше близько 3 тисяч осіб зібралися на акцію протесту біля палацу Бельвю - резиденції президента ФРН. Поліція знову застосувала силу для розгону демонстрантів.

Схвалені депутатами бундестагу поправки до закону про захист від інфекційних хвороб передбачають єдині для всієї Німеччини заходи боротьби з епідемією коронавірусу. В округах і містах з високим рівнем інфікування передбачені комендантська година з 22:00 до 5:00, закриття шкіл і суворіші правила для роботи магазинів. Так зване "аварійне гальмо" пускають у хід, якщо число інфікованих у тому чи іншому окрузі або місті протягом тижня перевищує 100 на кожні 100 тисяч осіб.