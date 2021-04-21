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Чехія вимагає від Росії повернути висланих дипломатів, у Кремлі відповіли

В разі відмовивиконати ультиматум Чехія скоротить кількість російських дипломатів в посольстві в Празі.

Чехія вимагає від Росії повернути висланих дипломатів, у Кремлі відповіли
Фото: EPA/UPG

Влада Чехії вимагає від Росії повернути 20 чеських дипломатів, яких РФ змусила покинути територію країни напередодні.

Про це повідомляє чеський портал Novinky.

Зазначається, що у середу міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулханек повідомив послу Росії Олександру Зміївському, що, якщо Росія не поверне всіх 20 депортованих чеських дипломатів, вона скоротить кількість російських дипломатів в посольстві в Празі до рівня, який відповідатиме чисельності співробітників посольства Чехії в Москві - до 5 осіб.

Чеський дипломат наголосив, що відповідь РФ на висилку російських дипломатів була непропорційною та паралізувала роботу дипломатичної установи Чехії в Москві.

“Я повідомив послу наступне: у Російської Федерації є час до завтрашнього полудня, щоб дозволити всім дипломатам повернутися в посольство в Москві. Якщо вони не зможуть повернутися, я вирішу скоротити їх кількість в посольстві Росії, щоб воно відповідало стану посольства Чехії в Москві”, - додав Якуб Кулханек.

Як повідомляє ТАСС, на вимогу МЗС Чехії офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що розмовляти з Росією в форматі вимог немає ніяких перспектив.

“Під час сьогоднішнього виступу у Федеральних зборах президент Путін заявив про марність переговорів з Росією на основі вимог”, - сказав Пєсков

Нагадаємо, 17 березня Чехія оголосила про висилку 18 співробітників російського посольства, які були ідентифіковані як офіцери російської розвідки. Росія у відповідь вислала 20 дипломатів з політичного відділу посольства Чехії.

У посольстві РФ в Чехії числяться близько 120 співробітників, у посольстві Чехії - вдвоє менше, близько 60 осіб.

Дипломатичний конфлікт між двома країнами пов'язаний з тим, що Чехія назвала російську розвідку винною у підриві складу боєприпасів у Врбетицях у 2014 році. Більше того, до підриву причетні ті ж оперативники, що підозрюються у отруєнні російського розвідника-перебіжчика Сергія Скрипаля. Анатолій Чепіга (Руслан Боширов) у Чехії працював під іменем Руслан Табаров, а Олександр Мішкін (Олександр Петров) - під іменем Микола Попа.

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