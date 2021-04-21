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Росія висилає 10 співробітників посольства США в Москві

Їм наказано покинути територію Росії до кінця дня 21 травня.

Росія висилає 10 співробітників посольства США в Москві
Фото: tvc.ru

Росія повідомила про "дзеркальні" дії у відповідь на висилку Вашингтоном на початку місяця десятьох російських дипломатів і оголосила персонами нон грата десятьох співробітників посольства США в Москві.

Відповідна нота 21 квітня була вручена заступнику посла США Барту Горману, повідомляє МЗС РФ.

Зазначеним співробітникам посольства наказано покинути територію Росії до кінця дня 21 травня.

"Цей захід є «дзеркальною» відповіддю на ворожі дії американської сторони щодо низки співробітників посольства Росії у Вашингтоні і генерального консульства Росії в Нью-Йорку, які були необґрунтовано оголошені персонами нон грата", - йдеться в повідомленні.

У дипвідомстві анонсували "подальші кроки в рамках анонсованого в заяві МЗС Росії від 16 квітня комплексу заходів у відповідь на останню «хвилю» незаконних антиросійських санкцій США".

15 квітня Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти Росії. Під санкції потрапили 16 фізичних та 16 юридичних осіб, задіяних у спробах уряду Росії вплинути на президентські вибори в США 2020 року, на чолі з першим заступником керівника Адміністрації президента РФ Олексієм Громовим. Також обмеження торкнуться шести російських технологічних компаній, які надають підтримку російським спецслужбам. Ще п'ять фізичних і три юридичні особи потрапили під санкції через окупацію Криму Росією.

Також США висилають 10 дипломатів, які працюють в посольстві Росії у Вашингтоні, серед яких, на думку американської сторони, є "представники російських розвідувальних служб".

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