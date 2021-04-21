У Путіна підтвердили отримання пропозиції Зеленського про зустріч на Донбасі

Пєсков не впевнений, що Путін мав час ознайомитися з текстом.

Президент РФ Володимир Путін отримав текст виступу українського президента Володимира Зеленського з пропозицією про зустріч в Донбасі, але, можливо, ще не встиг з ним ознайомитися.

Про це заявив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков в інтерв'ю радіостанції "Комсомольская правда", передає ТАСС.

За словами Пєскова, текст відеозвернення Зеленського, опублікованого ввечері у вівторок, був "оперативно повідомлений" Путіну.

"Але я поки що не впевнений, що він мав час з цим ознайомитися", - сказав Пєсков, підкресливши, що глава держави вночі перед оголошенням послання Федеральним зборам працював над текстом свого виступу.

На середу, за словами прессекретаря, у президента після послання також заплановано низку робочих зустрічей та інших заходів.

"Якщо у нього час знайдеться з цим [виступом Зеленського] ознайомитися, то він, звичайно ж, ознайомиться. Але так чи інакше йому це буде повідомлено", - підкреслив Пєсков.

До цього "в останні дні ніяких запитів [від українського президента] на спілкування не було", сказав Пєсков.

Нагадаємо, президент Зеленський записав відеозвернення, у якому запропонував президенту РФ Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.

У російському сенаті заявили, що "пропозиція про зустріч не має ніякого сенсу. Це - заява хорошого актора".

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