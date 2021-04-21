Поправки до Земельного кодексу скасовують будь-які обмеження щодо продажу землі, - Тимошенко

Правки до Земельного кодексу вносяться з метою його перекроїти і усунути державу від контролю за використанням сільськогосподарської землі, дозволити її продавати іноземцям, знімати верхній шар родючого ґрунту, скасувати поняття «особливо цінні землі». Про це заявила лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко на зустрічі з мешканцями села Вільшанська Новоселиця.

Лідер «Батьківщини» пообіцяла активістам після детального вивчення всіх наявних документів озвучити цю проблему в парламенті, надати всю необхідну юридичну та інформаційну підтримку.

«Минулого року вночі в карантин під наглядом президента «слуги народу» ухвалили закон про розпродаж сільськогосподарської землі, а в цьогорічний локдаун вони невідкладно розглядали правки до Земельного кодексу, щоб його перекроїти і усунути державу від контролю за використанням сільськогосподарської землі, дозволити її продавати іноземцям, знімати верхній шар родючого ґрунту, скасувати поняття «особливо цінні землі». Тобто спочатку вони дозволили продаж землі, а тепер скасовують всі обмеження, щоб власники могли з нею робити все, що завгодно», – вважає Тимошенко.

На її переконання, щоб усвідомити весь масштаб трагічності ситуації, слід знати, що людству загрожує голод, а боротьба за ресурси посилюється.

«В світі йде найжорсткіша боротьба за ресурси. Спеціальна рада ООН зробила звіт, у якому зазначається, що зараз у зв’язку з ковідом і зміною погодних умов в світі практично не залишилося родючих земель, тому ключова загроза – це голод. Це означає, що земля перетворюється на особливий скарб, на який будуть йти атаки з усіх сторін. І ми це вже відчуваємо», – зауважила лідер «Батьківщини».

При цьому вона відзначила, що для виправлення ситуації «Батьківщина» зібрала ініціативну групу для проведення референдуму щодо заборони продажу землі.

«Ми зараз намагаємось переконати президента та його команду, що обраний ними курс на здачу національних інтересів – це тупиковий шлях і для України, і для них особисто, адже рано чи пізно за це доведеться відповідати. Зараз треба об’єднатися, зібрати фахову урядову команду, яка знає, як підняти країну та буде незалежною від зовнішніх сил і місцевої олігархії. Якщо ми побачимо, що переконати президента немає шансу, ми будемо звертатися до людей щодо необхідності переобирати владу», – повідомила Юлія Тимошенко.