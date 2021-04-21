До 35-х роковин Чорнобильської катастрофи місто надасть матеріальну допомогу 48 тисячам киян, - Кличко

Виплати перерахують на «Картку киянина», також їх можна отримати у відділеннях «Укрпошти».

Більше 48 тисяч киян отримають грошову допомогу від міської влади до річниці Чорнобильської трагедії. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн брифінгу.

«Наближається трагічна дата в історії України - річниця Чорнобильської катастрофи. Днями я підписав розпорядження про надання щорічної матеріальної допомоги до 35-тих роковин Чорнобильської катастрофи. Одноразову адресну соціальну допомогу – від 600 до 1000 гривень - отримають понад 48 тисяч киян, які постраждали внаслідок аварії», - сказав Кличко.

Згідно з розпорядженням міського голови, матеріальну допомогу в розмірі 1000 грн отримають:

- діти з інвалідністю, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою;

- діти-сироти, потерпілі від Чорнобильської катастрофи, які втратили обох батьків;

- діти-сироти, потерпілі від Чорнобильської катастрофи, які втратили одного з батьків;

- особи з інвалідністю I групи, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, які належать до категорії 1 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

у розмірі 700 грн:

- особи, які належать до категорії 1 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- дружина (чоловік) померлого (померлої) громадянина (громадянки) з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

у розмірі 600 грн:

- особи, які належать до категорії 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Кличко зазначив, що міська влада допомагає особам, що постраждали від катастрофи, не тільки напередодні роковин.

«Столична влада постійно працює над забезпеченням медичної допомоги ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС, продовжує надавати квартири чорнобильцям. І фінансує цю програму за кошти міського бюджету», - сказав Віталій Кличко.

Він пояснив, що виплати перерахують на «Картку киянина». А ті, хто отримує виплати через «Укрпошту», зможуть отримати допомогу у відділеннях установи.