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Кличко: локдаун у Києві почав давати результат

Кількість нових випадків коронавірусу і госпіталізацій зменшується.

Кличко: локдаун у Києві почав давати результат
Фото: kyivcity.gov.ua

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що введені у місті жорсткі карантинні обмеження почали давати результат, але попросив не розслаблятися.

Про це він сказав на брифінгу в середу.

"Запроваджені містом обмеження дають результат. У нас почала зменшуватися кількість нових захворювань, а також не набагато, але зменшується кількість хворих, які потребують госпіталізації. Але лікарі наголошують, що більшість пацієнтів, які потрапляють до лікарень, на жаль, у важкому стані. Тому розслаблятися зарано, я закликаю всіх дотримуватися елементарних правил: максимально обмежити контакти, носіть маски, користуйтесь антисептиками", - сказав Кличко.

За останню добу в Києві виявили 965 хворих на коронавірус, померли 40 людей.

За даними КМДА, в стаціонарах лікарень Києва станом на 21 квітня знаходиться 3 663 хворих, із них 2 672 - у важкому стані. Під апаратами штучної вентиляції легень знаходяться 62 хворих. Заповненість ліжок в комунальних закладах на сьогодні - майже 62%.

Хворих на коронавірус у Києві сьогодні приймають 38 закладів охорони здоров’я, із них 27 – комунальні.

Нагадаємо, що карантинні обмеження "червоного" рівня в Києві ввели 20 березня. З 5 квітня їх ще більше посилили - місто вирішило обмежити роботу громадського транспорту і закрити дитячі садки та початкову школу.

Локдаун спочатку вводили до 16 квітня включно, але пізніше продовжили до 30 квітня.

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