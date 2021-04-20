Ляшко пообіцяв, що всі вакциновані першою дозою AstraZeneca отримають другу корейського виробництва

Вакциновані першою дозою вакцини від коронавірусу AstraZeneca китайського виробництва українці отримають друге щеплення препаратом корейського виробництва.

Про це у коментарі LB.ua повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Із 367 000 доз, які днями прибудуть до України, 15 000 відкладуть на повторну вакцинацію тих, хто отримав одне щеплення. Рекомендований інтервал між двома вакцинами AstraZeneca складає три місяці.

За даними на сайті МОЗ "Вакцинація від COVID-19", другу дозу щеплення поки отримали п'ять осіб, а одну дозу отримали понад 462 000. Це число включає вакцинованих не тільки AstraZeneca, а й Covishield та Pfizer.

"Літак (з корейською AstraZeneca. - Ред.) попередньо заброньований на 22 квітня, - розповів в коментарі LB.ua головний санітарний лікар Віктор Ляшко. - Але вакцина до цього часу не зареєстрована в Україні. Якщо вакцина не буде зареєстрована, поставку відтермінують. Тому що позиція ВООЗ наступна: використовувати виключно зареєстровану в Україні вакцину через скандали, які були у 2008 році. Ми працюємо з регіональним бюро ВООЗ, і з нашим, намагаємося домовитися про те, щоб тримати вакцину на складі до реєстрації. Вчора Держлікслужба підтвердила gmp-сертифікат для цієї вакцини, документи очікуються в Державному експертному центрі".

У ДЕЦ вакцина може бути зареєстрована протягом кількох днів, якщо не виникне непередбачених проблем з документами на вакцину.

Нагадаємо, Віктор Ляшко сьогодні повідомив, що на 22 квітня запланована поставка вакцини з Південної Кореї у межах ініціативи COVAX. Її хочуть використати за два-три дні, "щоб показати всім спроможності системи охорони здоров'я. Бо коли я кажу, що ми готові і можемо робити 90-100 тисяч мінімум на день, це не віриться, бо ми робимо по 14-20 тисяч".