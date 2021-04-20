Степанов відповів Марченку на "персонажа з 12 стільців"
Степанов відповів Марченку на "персонажа з 12 стільців"
Контрабанда – гражданство – депортация. Чем завершится поход Зеленского
Контрабанда – гражданство – депортация. Чем завершится поход Зеленского
У річку біля Бучі викинули три тисячі каністр з хімікатами
У річку біля Бучі викинули три тисячі каністр з хімікатами
Мінфін готує податкові зміни для "хитро зроблених", - Марченко
Мінфін готує податкові зміни для "хитро зроблених", - Марченко
Саакашвілі обізвав міністра фінансів "козявкою і нікчемою" у відповідь на "шулера з великої дороги"
Саакашвілі обізвав міністра фінансів "козявкою і нікчемою" у відповідь на "шулера з великої дороги"
​Коломойський купив 13 сталеливарних заводів у США за виведені з Приватбанку гроші, - розслідування
​Коломойський купив 13 сталеливарних заводів у США за виведені з Приватбанку гроші, - розслідування
На вечірку Тищенка в Києві прийшли колеги по фракції і бізнесмени, - "Схеми"
На вечірку Тищенка в Києві прийшли колеги по фракції і бізнесмени, - "Схеми"
Олигархи: ЗеОбнуление?
Олигархи: ЗеОбнуление?
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

ВООЗ сподівається взяти пандемію під контроль протягом найближчих місяців

В організації стурбовані темпами поширення COVID-19 серед людей від 25 до 59 років.

ВООЗ сподівається взяти пандемію під контроль протягом найближчих місяців
Фото: twitter.com

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейсус вважає, що вже в найближчому майбутньому вийде стримувати пандемію коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У нас є інструменти, щоб взяти цю пандемію під контроль протягом декількох місяців, якщо ми будемо застосовувати їх послідовно і збалансовано", - заявив на брифінгу керівник ВООЗ.

Водночас він висловив стурбованість "тривожними темпами" поширення COVID-19 серед людей від 25 до 59 років у всьому світі.

При цьому провідний лікар-епідеміолог ВООЗ Марія ван Керкгов відзначила зростання кількості заражень COVID-19 серед тих вікових груп, у яких раніше не спостерігалися високі показники.

За її словами, в деяких країнах змінюються межі вікових груп, найбільш схильних до зараження коронавірусом. Причиною цього, зазначила вона, стали "соціальні контакти".

Нагадаємо, українське Міністерство охорони здоров’я очікує за кілька тижнів після Великодніх і травневих свят новий спалах захворюваності на COVID-19. Разом із тим посилювати карантин на свята не збираються.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також