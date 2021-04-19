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За добу в Україні виявили 6 506 нових випадків ковіду

Госпіталізовано було 2 387 осіб.

За добу в Україні виявили 6 506 нових випадків ковіду
Фото: Київрада

За минулу добу в Україні виявили 6 506 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 253 дитини та 98 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 387 осіб. 214 пацієнтів померли. Одужало – 5 598 осіб.

За минулу добу було здійснено 27 488 тестувань, зокрема методом ПЛР – 15 811, методом ІФА – 4 037, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 640.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 953 016 осіб; одужало – 1 487 677. Від ускладнень захворювання померли 40 000 осіб.

Всього було здійснено проведено 8 958 482 ПЛР-тестування.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (761), Харківській (622), Львівській (490), Миколаївській (461) областях та м. Київ (447).

1 453 людини було щеплено проти COVID-19. 450 647 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 450 645 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу закордоном).

Щеплення проводилось 45 мобільними бригадами з імунізації та 19 пунктами щеплення. Станом на 18 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 468 490 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

  • м. Київ – 447 випадків/ 0 щеплень;
  • Вінницька область – 122 випадки/ 60 щеплень;
  • Волинська область – 214 випадків/ 160 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 761 випадок/ 15 щеплень;
  • Донецька область – 377 випадків/ 79 щеплень;
  • Житомирська область – 267 випадків/ 17 щеплень;
  • Закарпатська – 48 випадків/ 10 щеплень;
  • Запорізька область – 90 випадків/ 42 щеплення;
  • Івано-Франківська область – 48 випадків/ 20 щеплень;
  • Київська область – 428 випадків/ 216 щеплень;
  • Кіровоградська область – 164 випадки/ 0 щеплень;
  • Луганська область – 47 випадків/ 0 щеплень;
  • Львівська область – 490 випадків/ 169 щеплень;
  • Миколаївська область – 461 випадок/ 10 щеплень;
  • Одеська область – 372 випадки/ 65 щеплень;
  • Полтавська область – 164 випадки/ 59 щеплень;
  • Рівненська область – 150 випадків/ 40 щеплень;
  • Сумська область – 205 випадків/ 40 щеплень;
  • Тернопільська область – 219 випадків/ 50 щеплень;
  • Харківська область – 622 випадки/ 345 щеплень;
  • Херсонська область – 103 випадки/ 0 щеплень;
  • Хмельницька область – 100 випадків/ 0 щеплень;
  • Черкаська область – 273 випадки/ 26 щеплень;
  • Чернівецька область – 139 випадків/ 30 щеплень;
  • Чернігівська область – 195 випадків/ 0 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 18 квітня у Київській області розпочалося щеплення антиковідною вакциною від Pfizer. У межах глобальної ініціативи COVAX Україна безкоштовно отримала 117 тисяч доз препарату. Раніше у компанії припустили, що від ковіду потрібно робити три щеплення і повторювати їх щороку.

З 24 лютого в Україні почали робити щеплення від коронавірусу індійською вакциною AstraZeneca/CoviShield, з 13 квітня - китайською вакциною Sinovac/Coronavac.

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