Через ковід померло ще 26 киян

У столиці за добу зафіксуали 480 випадків коронавірусу.

За минулу добу, 17 квітня у Києві виявили 480 випадків захворювання на коронавірус. Померли 26 людей.

Про це повідомили у Київраді.

До лікарень столиці госпіталізували 92 пацієнтів з COVID-19 та 304 пацієнтів з підозрою на коронавірус та пневмонію.

Серед тих, хто захворів: 271 жінка віком від 18 до 95 років, 191 чоловік віком від 18 до 89 років, 9 дівчаток від 2 до 16 років та 9 хлопчиків від 5 місяців до 16 років.

Одужали за минулу добу 432 людини.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 184 892. Коронавірус подолали 115 361 мешканець.

За період пандемії у столиці зафіксували 4 198 летальних випадки від вірусу.

Нагадаємо, за минулу добу, 17 квітня в Україні зафіксовано 10 282 нові випадки коронавірусу, зокрема, захворіли 456 дітей та 161 медпрацівник. Летальних випадків – 250.