У Великобританії пройшов похорон принца Філіпа (оновлено)
У Великобританії пройшов похорон принца Філіпа (оновлено)
Чеська поліція підозрює "солсберійських туристів" агентів ГРУ Росії у вибуху на складі боєприпасів
Чеська поліція підозрює "солсберійських туристів" агентів ГРУ Росії у вибуху на складі боєприпасів
Росія відмовляється обговорювати мирний план Німеччини і Франції щодо Донбасу, - Кравчук
Росія відмовляється обговорювати мирний план Німеччини і Франції щодо Донбасу, - Кравчук
Чехія висилає 18 російських дипломатів
Чехія висилає 18 російських дипломатів
Від ковіду помер голова Подільського району Києва Віктор Смирнов
Від ковіду помер голова Подільського району Києва Віктор Смирнов
Міністром енергетики можуть призначити віцепрезидента “Енергоатому”
Міністром енергетики можуть призначити віцепрезидента “Енергоатому”
ФСБ Росії затримала українського консула
ФСБ Росії затримала українського консула
Контрабанда – гражданство – депортация. Чем завершится поход Зеленского
Контрабанда – гражданство – депортация. Чем завершится поход Зеленского
Помер письменник Володимир Яворівський
Помер письменник Володимир Яворівський
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

В Україні за минулу добу – 10 282 нових випадків ковіду

Летальних випадків – 250.

За минулу добу, 17 квітня в Україні зафіксовано 10 282 нові випадки коронавірусу, зокрема, захворіли 456 дітей та 161 медпрацівник.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Летальних випадків – 250.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 590), Дніпропетровській (1 114), Київській (597), Одеській (595) та Чернігівській (587) областях.

Також за минулу добу госпіталізовано 4 274 особи, одужало – 6 523 і здійснено 60 380 тестувань (методом ПЛР – 27 278, методом ІФА – 6 558, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 544).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 480 випадків;

Вінницька область – 177 випадків;

Волинська область – 197 випадків;

Дніпропетровська область – 1 114 випадків;

Донецька область – 511 випадків;

Житомирська область –379 випадків;

Закарпатська – 106 випадків;

Запорізька область – 151 випадок;

Івано-Франківська область – 100 випадків;

Київська область – 597 випадків;

Кіровоградська область – 219 випадків;

Луганська область – 65 випадків;

Львівська область – 461 випадок;

Миколаївська область – 468 випадків;

Одеська область – 595 випадків;

Полтавська область – 160 випадків;

Рівненська область – 300 випадків;

Сумська область – 540 випадків;

Тернопільська область – 256 випадків;

Харківська область – 1 590 випадків;

Херсонська область – 215 випадків;

Хмельницька область – 540 випадків;

Черкаська область – 300 випадків;

Чернівецька область – 174 випадки;

Чернігівська область – 587 випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 946 510 осіб, одужало – 1 482 079, летальних випадків – 39 786 і проведено 8 942 671 ПЛР-тестування.

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 квітня в Україні було зареєстровано 14 984 нові випадки коронавірусу, зокрема, захворіли 606 дітей та 276 медпрацівників. Летальних випадків – 440.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також