В Україні за минулу добу – 10 282 нових випадків ковіду

За минулу добу, 17 квітня в Україні зафіксовано 10 282 нові випадки коронавірусу, зокрема, захворіли 456 дітей та 161 медпрацівник.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Летальних випадків – 250.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 590), Дніпропетровській (1 114), Київській (597), Одеській (595) та Чернігівській (587) областях.

Також за минулу добу госпіталізовано 4 274 особи, одужало – 6 523 і здійснено 60 380 тестувань (методом ПЛР – 27 278, методом ІФА – 6 558, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 544).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 480 випадків;

Вінницька область – 177 випадків;

Волинська область – 197 випадків;

Дніпропетровська область – 1 114 випадків;

Донецька область – 511 випадків;

Житомирська область –379 випадків;

Закарпатська – 106 випадків;

Запорізька область – 151 випадок;

Івано-Франківська область – 100 випадків;

Київська область – 597 випадків;

Кіровоградська область – 219 випадків;

Луганська область – 65 випадків;

Львівська область – 461 випадок;

Миколаївська область – 468 випадків;

Одеська область – 595 випадків;

Полтавська область – 160 випадків;

Рівненська область – 300 випадків;

Сумська область – 540 випадків;

Тернопільська область – 256 випадків;

Харківська область – 1 590 випадків;

Херсонська область – 215 випадків;

Хмельницька область – 540 випадків;

Черкаська область – 300 випадків;

Чернівецька область – 174 випадки;

Чернігівська область – 587 випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 946 510 осіб, одужало – 1 482 079, летальних випадків – 39 786 і проведено 8 942 671 ПЛР-тестування.

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 квітня в Україні було зареєстровано 14 984 нові випадки коронавірусу, зокрема, захворіли 606 дітей та 276 медпрацівників. Летальних випадків – 440.