У Києві виявили ще 1 609 хворих на коронавірус, померли 49 людей

У лікарнях міста нині перебуває 4 079 хворих на коронавірус, 3 020 пацієнтів - у важкому стані.

За минулу добу в Києві підтвердили 1 609 випадків захворювання на коронавірус. 49 хворих померли, 1 156 людей одужали від COVID-19.

Про це повідомили у КМДА.

Серед захворілих минулої доби 926 жінок віком від 18 до 91 року, 621 чоловік віком від 18 до 92 років, 32 дівчинки від 1 до 17 років та 30 хлопчиків від 10 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (320), Дніпровському (294) та Деснянському (190) районах.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 156 пацієнтів з COVID-19 та 371 пацієнта з підозрою на коронавірус та пневмонію.

У лікарнях міста нині перебуває 4 079 хворих на коронавірус, 3 020 пацієнтів - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 3577 людей, під апаратами ШВЛ - 55 хворих.

Підтверджених випадків коронавірусного захворювання в Києві на сьогодні вже 183 300. Коронавірус подолали 114 396 киян. За період пандемії у столиці зафіксовано 4 121 летальний випадок від ковіду.

Нагадаємо, сьогодні на брифінгу міський голова Києва сказав, що запровадження жорстких карантин обмежень дозволило дещо стабілізувати ситуацію. Однак Віталій Кличко не виключив продовження локдауну в травні. Він нагадав, що на початку травня в Україні буде чотири вихідних, і висловив побоювання, що це може призвести до "інфекційного вибуху".